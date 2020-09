Eric Dier protagonizou esta terça-feira uma das situações mais insólitas dos últimos tempos num jogo de futebol.

Por volta dos 75 minutos, com os Spurs em desvantagem no marcador frente ao Chelsea, o ex-jogador do Sporting precisou de recolher aos balneários, ao que parece para satisfazer necessidades fisiológicas inadiáveis (já lá chegou?). Mourinho permitiu, mas depois de ver o Chelsea a desperdiçar uma oportunidade para fazer o 2-0 foi buscar o pupilo.

No final do jogo que terminou com a vitória do Tottenham após desempate por penáltis, Dier falou na zona de entrevistas rápidas, não se alongou em explicações, mas lá deu uma pista clara. Aquilo que tinha ido fazer aos balneários era mesmo aquilo que já se comentava nas redes sociais.

«Se foi uma surpresa ver Mourinho ir atrás de mim? Ele estava insatisfeito, mas não havia nada a fazer. A natureza estava a chamar-me [risos]. Houve uma oportunidade deles quando eu não estava em campo, mas felizmente eles não marcaram», explicou.

Antes da justificação de Dier, Mourinho passou atrás do jogador e em bom português disse-lhe para não dizer que o que tinha feito em campo tinha sido fácil. Com «piiiiiis» à mistura, claro.

Veja tudo: