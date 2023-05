O futebol pode ser muito cruel.



O Coventry decidiu dispensar Fankaty Dabo, o jogador que teve a infelicidade de falhar o penálti decisivo na final do play-off de subida à Premier League contra o Luton Town.



O lateral-direito, que foi eleito o jogador do ano do Conventry em 2020 quando o clube alcançou a subida à Premier League, estava em final de contrato e não chegou a acordo para a renovação de contrato.



131 jogos, Fankaty Dabo termina a ligação ao Coventry.