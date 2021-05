Com o empate frente ao Barcelona, o Levante tornou-se a equipa com mais pontos «roubados» frente ao blaugranas, Atlético de Madrid e Real Madrid.



O clube valenciano aproveitou esse dado estatístico para provocar os clubes que ocupam o pódio da Liga espanhola e que fizeram parte do grupo de 12 fundadores da Superliga. A publicação tornou-se viral.



«É normal que não nos convidem para a Superliga», escreveu o Levante nas redes sociais.

Normal que no nos inviten a la SúperLiga 😜 https://t.co/1npu0XS6Yy — Levante UD 🐸 (@LevanteUD) May 11, 2021