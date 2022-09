Depois de quase duas décadas ao serviço do Real Madrid, Marcelo fez as malas e mudou-se para a Grécia, para representar o Olympiakos.

E, a avaliar pela amostra desta segunda-feira, não fez uma má escolha.

Apresentado no estádio do clube de Atenas, o internacional brasileiro teve uma receção absolutamente apoteótica, que contou com a presença dos dois filhos do jogador.

Quem visse as imagens, de resto, acharia que o Olympiakos estava a jogar o jogo do título.