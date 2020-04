Incrível! O Eintracht Frankfurt publicou uma mensagem de apoio nas redes sociais a Babu Santana, concorrente do «Big Brother» Brasil.



Para passar a mensagem, o emblema alemão decidiu fazer uma montagem e colocou a imagem do músico e actor brasileiro num monitor do VAR.



«Todo o mundo está parando para te ver, Babu», escreveu o clube onde alinham André Silva e Gonçalo Paciência.



Babu, recorde-se, nasceu e foi criado no Morro do Vidigal, uma das favelas do Rio de Janeiro.

Todo mundo está parando para te ver, @BabuSantana 😉 pic.twitter.com/oihuz0mOM1 — Eintracht Frankfurt (@Eintracht_por) April 17, 2020