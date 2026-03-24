A atravessar um momento delicadíssimo, como o 17.º lugar na Premier League evidencia, o Tottenham corre sérios riscos de cair para o segundo escalão de Inglaterra, onde não está desde 1977/78.

Um pouco por todas as redes sociais têm-se multiplicado os comentários irónicos sobre os Spurs, como, por exemplo, que na próxima época terão como consolo o facto de serem detentores do estádio mais bonito fora de uma primeira liga.

Agora, o Chelmsford City, uma equipa do sexto escalão de Inglaterra, parece ter-se juntado ao clube e convidou os adeptos do Tottenham detentores de lugares anuais a assistirem a um dos próximos jogos para terem a oportunidade de desfrutarem do futebol de uma liga não profissional.

O custo, mediante apresentação de bilhete de época para os jogos do Tottenham em casa, é de apenas uma libra.