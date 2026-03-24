Equipa amadora convida adeptos do Tottenham para assistirem a jogo
Para se começarem a habituar a desfrutar de jogos de patamares inferiores do futebol inglês
Para se começarem a habituar a desfrutar de jogos de patamares inferiores do futebol inglês
A atravessar um momento delicadíssimo, como o 17.º lugar na Premier League evidencia, o Tottenham corre sérios riscos de cair para o segundo escalão de Inglaterra, onde não está desde 1977/78.
Um pouco por todas as redes sociais têm-se multiplicado os comentários irónicos sobre os Spurs, como, por exemplo, que na próxima época terão como consolo o facto de serem detentores do estádio mais bonito fora de uma primeira liga.
Agora, o Chelmsford City, uma equipa do sexto escalão de Inglaterra, parece ter-se juntado ao clube e convidou os adeptos do Tottenham detentores de lugares anuais a assistirem a um dos próximos jogos para terem a oportunidade de desfrutarem do futebol de uma liga não profissional.
O custo, mediante apresentação de bilhete de época para os jogos do Tottenham em casa, é de apenas uma libra.
Chelmsford City would like to invite season ticket holders of Tottenham Hotspur to come down to a game to enjoy some non-league football!— Chelmsford City FC (@OfficialClarets) March 24, 2026
On Friday the 3rd of April, we host Enfield Town for a 3pm KO, and any fans who present their 2025/2026 Spurs season ticket at the gate will… pic.twitter.com/ZsqkGbIPYh