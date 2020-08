O Sindicato de Treinadores de Futebol de Espanha teve um papel ativo no adiamento do Ittihad Tanger-RSB Berkane, jogo relativo ao campeonato marroquino, inicialmente agendado para terça-feira. Com 26 casos positivos no plantel, entre eles o do treinador espanhol Juan Pedro Benali, o Ittihad Tanger estava, ainda assim, obrigado a ir a jogo.

O Sienpre entrou em cena, contactou a Federação marroquina e conseguiu que o jogo fosse adiado. Até aqui tudo bem, não fosse a nova data designada praticamente em cima da anterior.

É que o jogo foi remarcado para sexta-feira, apenas três dias depois. «Não vamos estar preparados a tempo», reagiu Benali, que está a tomar anticoagulantes e corticoides e apresenta-se cansado e com dificuldades respiratórias.

Desconhece-se se a equipa vai apresentar-se em campo e com que jogadores vai fazê-lo.