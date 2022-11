O Ashton United, uma modesta equipa da sétima divisão de Inglaterra, está a tornar-se mais falado do que nunca.

Tudo por causa de uma proposta inusitada feita ao Manchester City e que consiste em contratar Erling Haaland por empréstimo.

«Faz todo o sentido. O City não está a jogar em nós queremos ajudar o Erling a manter a forma. Faz mais sentido do que jogar golfe durante seis semanas», disse o treinador do Ashton United, citado num comunicado oficial do clube mais brincalhão de Inglaterra por estes dias.

Tentar não custa, não é?

A Noruega, país de Haaland, não se apurou para o Mundial 2022 e o próximo jogo do Manchester City está marcado para 20 de dezembro, dois dias após a competição de seleções que arranca no próximo domingo.