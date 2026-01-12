Escândalo no Parque dos Príncipes num jogo entre os dois vizinhos da capital. O Paris Saint-Germain, campeão da Europa e atual detentor da Taça de França, caiu, em casa, diante do Paris FC num jogo em que a equipa de Luis Enrique deu uma primeira parte de avanço e, quando se viu a perder, já não teve tempo para dar a volta à situação. Mérito para a coragem do pequeno vizinho, com natural destaque para a enorme exibição do guarda-redes Nkambadio, a grande figura deste jogo. A primeira vez que o Paris FC saiu da sobra do gigante PSG resultou num escândalo que promete dar que falar.

«Paris est magique», lê-se numa das bancadas do Parque dos Príncipes, mas esta noite a magia ficou definitivamente no balneário e a equipa comandada por Luis Enrique teve mesmo de suar e nem isso chegou para a conquista de uma das vagas nos oitavos de final da Taça de França. Já há uma semana, para o campeonato, a milionária equipa parisiense tinha sentido dificuldades para bater o corajoso vizinho por 2-1 e esta noite não foi muito diferente. Aliás, foi completamente diferente.

Luis Enrique apostou num onze alternativo, deixou uma verdadeira constelação de estrelas no banco, entre as quais, Nuno Mendes e João Neves, mas também Doué e Dembélé. Só não abdicou do «maestro» Vitinha no meio-campo e aproveitou este jogo para dar mais minutos a Gonçalo Ramos no ataque.

Um jogo que começou intenso, com o PSG, com mais bola a procurar instalar-se no meio-campo do Paris FC que defendeu com uma linha de cinco que, depois, desdobrava-se muito bem para o ataque, com destaque para a velocidade que Gory dava à equipa.

A primeira oportunidade clara do jogo foi mesmo de Gory, num remate e fora da área que obrigou Chevalier a aplicar-se, mas, logo a seguir, Vitinha também testou a meia-distância e a bola não passou longe da trave. Mas era o avançado do Paris FC que estava em evidência até lesionar-se. Gory esteve a receber assistência e até recuperou, mas, depois de mais um sprint, teve mesmo de sair.

Do lado do PSG, Vitinha ia acumulando bons pormenores no meio-campo, mas depois havia pouco espaço para Gonçalo Ramos, Kvaratskhelia e Barcola na área do Paris FC. A melhor oportunidade da equipa da casa surgiu já em período de compensação, antes do intervalo, num remate do georgiano à figura de Nkambadio. 45 minutos que passaram a voar, com nota mais para os visitantes, por mais que não seja, por terem anulado o poderoso adversário.

Cheirava a golo, mas foi na baliza contrária

O Paris FC fez mais duas alterações para a segunda parte, mas o PSG regressou com os mesmos onze, mas calibrados com uma velocidade acima da que tinham implementado na primeira parte. Uma mudança de velocidade que obrigou o Paris FC a recuar para manter a mesma consistência defensiva. A verdade é que os visitantes começavam a dar sinais de desgaste e começava a cheirar a golo no Parque dos Príncipes, com o PSG a jogar agora junto à área de Nkambadio.

Luis Enrique deve ter sentido o mesmo cheiro e decidiu avançar com a estocada final, lançando, de uma assentada, Nuno Mendes, Dembélé e Doué para a contenda. Quando se antecipava o assalto final à baliza de Nkambadio, foi o Paris FC que chegou ao golo, aproveitando o período de mudanças do adversário. Numa transição rápida, os vizinhos do Parques do Príncipes chegaram em dois tempos à área de Chevalier, com Camara a destacar Ikoné que atirou a contar. O avançado não festejou por respeito à antiga equipa, mas fez-se um silêncio pesado nas bancadas.

O Paris FC tem quatro golos marcados nesta competição, todos marcados por Ikoné que, na eliminatória anterior, já tinha feito um hat-trick.

Ainda faltavam pouco mais quinze minutos para o final e o PSG carregou com tudo à procura do empate, mas Nkambadio, que já tinha estado em destaque na primeira parte, voltou a destacar-se na baliza do Paris FC, com defesas impossíveis, com destaque para uma bomba de Vitinha que levava o sêlo de golo. Zaïre-Emery também teve uma oportunidade flagrante, depois de um passe espetacular de Nuno Mendes, mas a bola foi à trave, numa ponta final que soou muito a desespero.

E não era para menos, o PSG caiu com estrondo na luta por um título que tinha conquistado na época passada e a festa foi mesmo do modesto Paris FC.