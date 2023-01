Um jogador de 12 anos foi punido com 25 (!) jogos de suspensão pela Federação Aragonesa de futebol.



De acordo com a Marca esta sanção, histórica, foi aplicada depois de o jogador do Club Alfindén EBF ter agredido adversários e insultado a equipa de arbitragem no jogo contra o Cristo Rey.



Segundo a mesma fonte, os 25 jogos de castigo foram repartidos da seguinte forma: «quatro por agredir um oponente com o jogo parado; 15 por agredir adversários depois do ato anterior, com o jogo parado, e seis por insultar o árbitro de forma grave e reiterada».



Mais dois atletas do Club Alfindén EBF foram suspensos por 15 jogos. Já outro jogador foi castigo com três jogos de suspensão por dirigir-se ao árbitro com expressões de menosprezo, relata a Marca.



O jogo, que foi terminado pelo árbitro ao minuto 58, vai custar três jogos à porta fechada ao Club Alfindén e perda de pontos, além de uma multa de 400 euros. Se a situação se repetir, o emblema corre risco de ser excluído da competição.