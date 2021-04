O Borussia Dortmund assinalou esta sexta-feira o 47.º aniversário do Signal Iduna Park com o antes e o agora daquele que é um dos palcos mais icónicos do futebol europeu.

Nas redes sociais, o clube alemão mostrou uma fotografia do recinto nos seus primórdios, no ano em que recebeu quatro jogos do Mundial que se jogou em terras germânicas. Consideravelmente mais pequeno mas, ainda assim, com capacidade para 54 mil espectadores bem apertados nas bancadas de betão.

Em 1995, o Signal Iduna Park passou pela primeira remodelação profunda. Depois de ter sido obrigado a reduzir, por imposição da UEFA, a lotação do recinto em 1992, cresceu nas laterais, com destaque para a bancada sul, onde se tornou célebre o muro amarelo com capacidade para albergar 25 mil pessoas.

Em 2006 passou por nova remodelação e a lotação máxima cresceu de 68.800 espectadores para 81.360. O Signal Iduna Park, também conhecido com Westafenstadion, é o maior estádio de futebol da Alemanha.