Esta é uma daquelas histórias que parece saída de um filme. E cujo o destino talvez venha mesmo a ser esse.

O antigo basquetebolista norte-americano Charles Thomas deu sinais de vida… 40 anos depois de um misterioso desaparecimento que levou todos a acharem que tinha morrido.

E fê-lo de uma forma que também estaria longe de ser a esperada. Thomas, hoje com 74 anos, não contactou diretamente com a família, tendo antes telefonado a um amigo e antigo companheiro, de quando jogou no Barcelona, no início dos anos 80.

Foi Norman Carmichael, o tal antigo companheiro que revelou a história, primeiro numa publicação no Facebook e depois em declarações à Rac1.

«Estava com a minha mulher e o telefone tocou. Ela atendeu e disse-me que o Charles Thomas queria falar comigo. Eu disse que devia ser uma brincadeira porque o Charles morreu há muitos anos. Mas depois fizemos uma videochamada e conforme fomos conversando, eu percebi que aquela pessoa sabia demasiadas coisas nossas para ser um impostor. É inacreditável», começou por dizer.

Agora sabe-se que, depois de ter vivido alguns anos no México, voltou aos Estados Unidos, tendo passado várias dificuldades devido aos problemas com drogas.

O basquetebolista que chegou a ser duas vezes o melhor marcador da liga espanhola, vive agora num lar de idosos, no Texas.

«Esta deve ser uma situação difícil para a família dele, porque ele abandonou-os e desapareceu, simplesmente. Não sei como vão lidar com o reaparecimento, 40 anos depois. Mas eu tenho o meu amigo de volta, temos a toma da segunda dose da vacina [para a covid-19] marcada para daqui a duas semanas e depois poderemos voltar a ver-nos», enalteceu Carmichael.