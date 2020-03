A esposa e os filhos do defesa belga Jan Vertonghen, do Tottenham, foram feitos reféns na própria casa, sob ameaça de quatro homens armados com facas, durante o jogo dos spurs com o Leipzig, na Liga dos Campeões.

De acordo com a BBC, a polícia confirmou a queixa apresentada contra quatro suspeitos que realizaram o assalto à casa do jogador treinado por José Mourinho, e que continuam a monte.

Também fonte do clube confirmou a situação e garantiu estar a «dar apoio ao jogador e à sua família após este terrível e traumático acontecimento», escreve a BBC.

Os assaltantes, que atuaram de cara tapada, conseguiram roubar vários bens que se encontravam na habitação, mas nenhum familiar de Vertonghen ficou ferido durante o assalto.