Jogou com Maradona na época dourada do Nápoles, conquistou inclusive a Serie A em 1987, e agora vive na rua. Esta é a história de Pietro Puzone.



O ex-futebolista foi encontrado a dormir na rua em Acerra, uma localidade acerca de 14 quilómetros de Nápoles, informa a Gazzetta dello Sport. Puzone teve uma carreira discreta - nunca se afirmou como titular indiscutível dos napolitanos - e passou por clubes como Cavese, Akragas, Catania e Spezia.



Após o final da carreira, Puzone perdeu-se numa série de vícios e acabou a morar na rua. Recentemente, o antigo futebolista de 57 anos foi reconhecido por um membro de um grupo de Whatsapp chamado «Velho Nápoles», formado por ex-jogadores, e prometeu fazer o possível para recuperar e sair por cima da situação delicada em que se encontra.



«Tratámos dele em maio, quando foi a emergência da Covid-19. No entanto, as conversas que teve com o centro de desintoxicação não resultaram. Os seus antigos companheiros fizeram-no sentir-se importante, pode ser um bom estímulo», disse o presidente da câmara de Acerra, Raffaele Lettieri, citado pela Gazzetta dello Sport.



Puzone foi do céu ao inferno em cerca de 30 trinta anos.