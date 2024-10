Não só, mas sobretudo os clássicos são sempre marcados por picardias e provocações entre os jogadores. O «El Clásico» entre Real Madrid e Barcelona, do último sábado, não fugiu à regra.



Gavi, que tinha entrado a três minutos finais, fez falta sobre Vinícius Júnior e viu cartão amarelo. O brasileiro não gostou da entrada do espanhol e pediu-lhe satisfações. Os dois ficaram abraçados a trocar algumas palavras e tiveram de ser separados pelos colegas - não sem antes Gavi mostrar quatro dedos a Vini em alusão ao resultado da partida.



O clássico do futebol espanhol terminou com uma humilhação do Barça ao Real Madrid, em plena capital espanhola: 0-4 com golos de Raphinha, Yamal e um bis de Lewandowski.



Veja a provocação de Gavi a Vini Jr. na foto de capa do artigo.