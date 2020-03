Pode ser difícil de acreditar, mas um clube brasileiro decidiu inscrever... um cantor funk.



O Audax, clube da Série B do Brasil, registrou Oliver Decesary dos Santos, conhecido como MC Livinho, no Boletim Informativo Diário da Confederação Brasileira de Futebol como jogador profissional.









A contratação do artista de 25 anos, que assinou até 31 de maio de 2020, foi confirmado por Cristian Mendes, diretor do clube, ao UOL Esporte. No entanto, o dirigente não abriu jogo acerca da utilização do MC Livinho.



De resto, o Audax joga este sábado e está previsto que o cantor... atue no intervalo.



Eis algumas das produções de MC Livinho: