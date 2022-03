Dois dias após ter sido apresentado como reforço, o ex-FC Porto Walter fez a estreia pelo Amazonas, clube fundado em 2019.



Apesar dos quilos a mais, o avançado de 32 anos foi titular e jogou 80 minutos e viu a sua equipa vencer por 1-0 o encontro dos quartos de final do Campeonato Amazonense. No final do encontro, Walter admitiu que sentiu o calor em demasia, mas prometeu que vai ter melhores prestações nos próxims encontros.



«Senti o clima. É muito calor aqui e abafado. Mas é um pouco parecido com o clima de Goiânia e de Recife», disse ao Globo Esporte.



«Sem dúvida que ainda há falta de entrosamento. Foi complicado estes dois dias no hotel. Temos de sair para comer porque ainda não temos apartamento. É sempre difícil. Mas esta semana vamos tentar resolver essa situação o mais rápido possível. Sem dúvida que no próximo jogo vou estar melhor do que o que estive hoje», acrescentou.



Walter conta com passagens por Internacional, FC Porto, Cruzeiro, Goiás, Fluminense, Athletico Paranaense, Atlético Goianense, Paysandu, CSA, Vitória, São Caetano, Botafogo SP e Santa Cruz.