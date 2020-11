Depois de ter sido dispensada do clube há cerca de um mês, a mascote do Arsenal voltou do desemprego.

Gunnersaurus, que acompanha o emblema londrino há mais de 27 anos, colocou uma fotografia nas redes sociais, esta terça-feira, em que aparece junto ao relvado dos gunners.

«De volta ao Estádio Emirates», pode ler-se no texto que acompanha a publicação.

Recorde-se que, em outubro, o Arsenal dispensou Jerry Quy, que encarnava a mascote do Arsenal, e justificou a medida com a ausência de público nos estádios e a necessidade de contenção de custos face ao contexto de pandemia. Uma decisão que revoltou os adeptos dos gunners e sensibilizou até Mesut Ozil, que se ofereceu para pagar o salário do Gunnersaurus.

A 6 de outubro, mesmo em cima do fecho do mercado de transferências, o Sevilha anunciou a contratação da mascote que, ao que parece, não se adaptou ao novo habitat e está agora de regresso à velha casa.