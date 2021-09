Zlatan Ibrahimovic voltou a jogar no domingo e marcou o segundo golo do Milan na vitória sobre a Lazio, depois de ter substituído Rafael Leão, que tinha marcado o primeiro dos rossoneri. Mais uma manifestação de perseverança do veterano avançado que está perto de completar 40 anos (festeja a 3 de outubro).

O avançado deu conta disso mesmo, recorrendo às redes sociais, publicando duas fotografias com as respetivas datas. Na primeira, de 19 de junho de 2021, o avançado mostra o estado do seu joelho depois da intervenção cirúrgica a que foi sujeito. Uma fotografia nada agradável de se ver. Depois publica uma segunda, com a data de domingo, a festejar, sem qualquer limitação, o golo que marcou à Lazio.

Incrível.

Veja as duas fotografias publicadas por Zlatan: