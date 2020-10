Bruno Fernandes e Matic passam a vida em constantes provocações, quase sempre à volta do Benfica e do Sporting, mas não só. O internacional sérvio aproveitou agora a ausência do internacional português, ao serviço da seleção, para «adornar» o cacifo do colega de equipa.

Assim, quando Bruno regressou a Manchester encontrou uma fotografia de Matic colada no seu cacifo, bem ao lado do seu nome, no balneário da equipa.

O clube aproveitou a brincadeira e publicou uma fotografia com o seguinte comentário: «Ele está a assegurar que não vais sentir a falta dele, não é Matic?».