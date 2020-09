Depois de um jogo com 12 cartões amarelos, cinco expulsões e agressões no final da partida, o PSG-Marselha continua a dar que falar fora do campo. Esta segunda-feira, Payet decidiu fazer uma montagem e trocou as caras de rappers marselheses pelas dos seus colegas de equipa. Um deles, precisamente Álvaro González, está a segurar um cão que tem a cabeça de... Neymar.



Lembre-se que o brasileiro e o espanhol desentenderam-se nos minutos finais do jogo. O internacional pelo «escrete» deu duas palmadas na nuca do rival e acabou expulso. No entanto, Neymar justificou os seus atos com o facto de o jogador do Marselha lhe ter chamado macaco.



Veja os dois lances entre Neymar e Álvaro González nos vídeos associados.



A foto de Payet: