Além dos primeiros ovos mexidos cozinhados, Jurgen Klopp tem aproveitado o isolamento social para pôr a conversa em dia com os amigos.



«Para ser honesto, estamos num momento no qual isolamento social é a palavra do ano. Mas, estou novamente ligado socialmente com pessoas com as quais não falava há muito tempo. Amo o que normalmente faço, amo o meu trabalho, mas em todos os grupos de WhatsApp, o emoji é a minha resposta favorita. Leio tudo, vejo tudo, mas não tenho tempo para respostas longas quando estou à noite em casa. Tenho o telemóvel na mão durante todo o dia porque as pessoas ligam-me ou então sou eu que tenho de ligar a alguém. Agora os meus amigos estão surpreendidos pelo quão ativo estou», referiu, entre risos, ao site do Liverpool.



Num dos grupos dos quais o técnico do Liverpool faz parte, os membros decidiram partilhar fotos antigas. Klopp não se importou de revelar as suas se fizeram alguém sorrir no momento duro que todos vivem devido à pandemia de Covid-19.



«Temos um grupo de antigos colegas de turma. Não tenho fotografias minhas aqui, estão todas em casa da minha mãe. Nunca pensei nisso. Mas a minha prima, que fez parte da minha turma, começou a partir fotos minhas de quando era bebé. Perguntei aos meus antigos colegas se tinham fotos e eles começaram a partilhá-las como loucos! Tive um dia fantástico, sinceramente. Ri-me muito e alto. Surgiram-me muitas boas memórias, foi maravilhoso. Agora tenho aqui essas fotografias, o que é bom», contou.



«Mostrá-las? Não tenho problemas com isso. Pareço maluco, estranho quando era mais novo. Talvez as pessoas digam o mesmo hoje. Nunca me importei com isso como podem ver nas fotografias. Podem mostrá-las a toda a gente, não tenho medo. Vão-se rir muito, de certeza. Neste tempo difícil, se as pessoas conseguirem-se rir de mim, fico contente. Não há problema», acrescentou.