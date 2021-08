Steven Berghuis foi a contratação mais sonante do Ajax para 2021/22. Os campeões dos Países Baixos contrataram o extremo ao rival Feyenoord numa transferência bastante polémica.



Ora no segundo jogo da Liga local frente ao Twente, o internacional pelos Países Baixos recebeu uma camisola que tinha o seu nome mal escrito. Steven Berghuis jogou com uma camisola que tinha Berghius escrito na parte de trás conforme pode ver na imagem do artigo.



Incrível!