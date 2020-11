Os russos do Rostov apresentaram ao público neste domino o novo fato de treino da equipa que é, no mínimo… diferente, vá, ou não fossem as semelhanças com um pijama.

Esta não é a primeira vez que o Rostov mostra originalidade no que diz respeito a vestimenta. Em 2018, o clube lançou uma camisola inspirada… numa carpete.

Originalidade não lhes falta, portanto.