É normal no futebol os adeptos procurarem desestabilizar o adversário no momento de uma grande penalidade, mas alguns adeptos do Brest, sem pudor, levaram esta ideia ao extremo na visita a Montpellier, mas sem grande sucesso.

Os visitantes já venciam por 2-0 quando a equipa da casa, já em tempo de compensação, beneficiou de um penálti. Téji Savanier foi chamado a marcar o castigo máximo e, mesmo antes do remate, seis adeptos do Brest, de costas para o campo, baixaram as calças numa tentativa desesperada de distrair o jogador do Montpellier.

Savanier, imperturbável, atirou a contar e os adeptos do Brest lá voltaram a compor-se para festejar o triunfo por 2-1.