Uma fotografia de Gonzalo Higuaín - pelo menos parece muito ele - viralizou nas últimas horas na internet. Foi capatada numa loja de desporto em Miami, no Estados Unidos, e tirada por um fã que o reconheceu.

Mas o que impressiona mesmo é o ar do antigo jogador de Real Madrid, Nápoles e Juventus: mais gordo, careca, com a barba enorme, uma camisola de alças velha e um aspeto muito desleixado, o internacional argentino surpreende pelo aspeto descuidado.

Alguns internautas perguntam mesmo se ele é, outros defendem-no ao lembrar que é um antigo jogador, milionário, que está mais relaxado na vida.