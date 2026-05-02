Incrivel
Há 20 min
FOTO VIRALIZOU: não pode ser... este é mesmo Gonzalo Higuaín?!
A imagem do antigo internacional argentino que deixou os internautas de boca aberta
A imagem do antigo internacional argentino que deixou os internautas de boca aberta
Uma fotografia de Gonzalo Higuaín - pelo menos parece muito ele - viralizou nas últimas horas na internet. Foi capatada numa loja de desporto em Miami, no Estados Unidos, e tirada por um fã que o reconheceu.
Mas o que impressiona mesmo é o ar do antigo jogador de Real Madrid, Nápoles e Juventus: mais gordo, careca, com a barba enorme, uma camisola de alças velha e um aspeto muito desleixado, o internacional argentino surpreende pelo aspeto descuidado.
Alguns internautas perguntam mesmo se ele é, outros defendem-no ao lembrar que é um antigo jogador, milionário, que está mais relaxado na vida.
¡INCREÍBLE! 😳— Deporte Today (@DeporteToday2) May 2, 2026
Así luce el ex delantero argentino Gonzalo Higuaín en la actualidad a sus 38 años
¿Lo reconoces? pic.twitter.com/z2nUIrizvv
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