Há adeptos de futebol «malucos» para tudo e esta história entra seguramente para esse lote.

Um adepto do Liverpool que vive na Dinamarca decidiu recriar o estádio de Anfield... em sua casa. Sim, leu bem.

A história foi partilhada pelo BR Football, acompanhada de algumas fotos. Desde a mítica entrada com o lema do clube, «You’ll Never Walk Alone», à placa presente no túnel de acesso ao relvado a dizer «This is Anfield», este fã dos reds não descurou nenhum pormenor.

Veja as fotografias na galeria acima associada.