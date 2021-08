Depois de ter participado na Copa América, Neymar ainda goza de um período de férias antes de voltar a apresentar-se no Paris Saint-Germain.

Tal como outras estrelas do futebol, como Messi e Luis Suárez, o avançado brasileiro escolheu Ibiza para passar bons momentos na companhia de amigos e, à distância, foi apanhado por um fotógrafo a bordo de um iate.

Sem camisola, Neymar aparenta estar com alguns quilos a mais. Pelo menos em comparação com o que é habitual ver nele durante os períodos de competição.

Neymar ya está en fase Ronaldinho. De físico me refiero, porque de fútbol ni se le acercó. pic.twitter.com/7IUjf1ivtS — Iniestazo (@INIE8TAZO) August 2, 2021

As redes sociais não perdoaram e no Twitter iniciou-se um debate em torno da forma mais... redonda do astro brasileiro. Houve quem brincasse com a situação, quem lembrasse que Ronaldo estava mais gordo quando liderou o Brasil até à conquista do Mundial em 2002, até quem considerasse que Neymar está em boa forma e quem dissesse que o jogador está assim há alguns anos

Em forma ou ligeiramente abaixo, nada que não seja corrigido facilmente com uns treinos e uma alimentação mais regrada no regresso aos trabalhos.

Teoría: absolutamente todos los brazucas exitosos van a terminar como el gordo Ronaldo. Neymar está en camino pic.twitter.com/3tA0Ppaatd — Nach (@nacholasala_) August 2, 2021