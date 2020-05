Verena e Alexander Kümper são marido e mulher desde esta quinta-feira, 30 abril.

O casal contraiu matrimónio em pleno relvado da BayArena, casa dos alemães do Bayer Leverkusen, e fê-lo respeitando ao máximo os protocolos de segurança exigidos num dos países mais afetados pela pandemia de Covid-19: de máscara protetora, sem convidados e apenas trabalhadores do estádio como testemunhas.

Verena, de 30 anos, e Alexander, de 33, souberam pouco antes do Natal que iam ser pais. Aceleraram os preparativos para o matrimónio, que deveria ter sido celebrado numa quinta numa floresta, mas acabou cancelado devido à Covid-19.

Os planos foram alterados, mas a ideia base manteve-se: casar antes do nascimento do rebento. O clube alemão, que eliminou o FC Porto na presente edição da Liga Europa, foi sensível ao pedido do casal e cedeu o anfiteatro para a ocasião.

Veja as fotos na GALERIA ASSOCIADA.