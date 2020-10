A Polícia Nacional deteve um grupo de seis menores que entraram no estádio do Maiorca na última noite.



De acordo com a imprensa espanhola, os seis jovens invadiram o Son Doix e decidiram conduzir uma furgoneta do próprio clube para derraparem no relvado, deixando-o num estado lastimável conforme comprovam as imagens do jornalista Marc Vich.



Refira-se que o alarme do estádio soou e rapidamente a Polícia Nacional chegou ao local para deter o grupo de jovens.



Assim ficou o relvado:

🤦🏽‍♂️🤦🏽‍♂️ Así ha quedado el césped de Son Moix después del ataque vandálico de esta madrugada 👇🏼👇🏼 pic.twitter.com/NBUkbWkXM9 — Marc Vich (@MarcVich14) October 10, 2020