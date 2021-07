Ronaldinho Gaúcho, antigo craque do futebol mundial, reuniu uma verdadeira constelação de estrelas numa discoteca em Miami, nos Estados Unidos.

O antigo internacional brasileiro publicou fotografias nas redes sociais de uma animada noite em que contou com a companhia de três campeões do mundo – Paul Poga, Matuidi e Mendy – além do argentino Dybala.

«Vem que dá tempo», escreveu Ronaldinho na sua conta pessoal do Instagram numa série de fotografias em que aparece ao lado de vários jogadores. Paul Pogba está de férias, depois da eliminação do Euro2020, diante da Suíça, enquanto Matuidi está em plena temporada com o Inter Miami, na Major League Soccer (MLS), mas aproveitou para rever os amigos.

Benjamin Mendy não foi convocado para o Euro2020, mas aproveita os últimos dias de férias antes de voltar ao trabalho no Manchester City, enquanto Dybala, depois de uma época marcada por lesões, também não foi chamado para a Copa América que está a decorrer no Brasil.