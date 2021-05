Niels Frederiksen, treinador do Brondby, encontrou este domingo uma forma criativa de passar indicações para os seus jogadores.

O Brondby estava a vencer por 2-1 o Midtjylland aos 77 minutos, em jogo do playoff da liga dinamarquesa. A vitória deixaria o Brondby a apenas um ponto do líder Midtjylland, por isso, Niels Frederiksen queria aumentar a vantagem no encontro. Mas era o primeiro jogo com adeptos, após os estádios terem estado vazios devido à pandemia, e, devido ao barulho que vinha das bancadas não era fácil fazer-se ouvir.

Para que a mensagem passasse para dentro do campo, encontrou um método simples, mas eficaz. Pegou no quadro branco e escreveu: «Continuem a atacar.»

A mensagem foi recebida pelos jogadores, que não demoraram muito a fazer o 3-1 que acabou por permanecer no marcador até ao final.

Foi também recebida pelos espectadores da transmissão televisiva e rapidamente se espalhou pela internet. É que alguém a segurar um grande quadro branco faz os internautas esfregarem as mãos e os memes começaram a brotar.

O clube partilhou depois imagens do quadro, ainda com a mensagem, com os jogadores no balneário.