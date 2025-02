Leah Smith, de 26 anos, estava a conduzir com a filha Eliza, de dez anos, quando avistou dois cães perto da mansão de Alejandro Garnacho, em Manchester.

Quando olhou mais atentamente, reconheceu os animais por fotos publicadas pelo jogador argentino nas redes sociais: sim, eram mesmo Freko e Burrows, os dois buldogs que tinha visto nas imagens.

Leah decidiu, então, levar os animais até o centro de treinos do United, em Carrington.

«Depois de confirmarem que os cães pertenciam a Garnacho, perguntaram-me educadamente se os podia levar para casa dele, o que eu fiz. A companheira dele, Eva, estava à espera e ficou muito grata», contou Leah ao The Sun.

Agradecidos pelo gesto, Garnacho e a companheira Eva, presentaram Leah Smith e os filhos com uma visita pelo centro de treinos dos Red Devils e ainda com bilhetes para um jogo em Old Trafford, na área reservada para as famílias dos jogadores.

Leah e os filhos assistiram à vitória do Manchester United por 3-1 sobre o Southampton, no dia 16 de janeiro, dia que não será esquecido. «Os meus filhos nunca esquecerão este dia. Obrigada, Garna e Eva», disse Leah.

A atitude generosa de Garnacho foi elogiada pelos adeptos nas redes sociais, mas um houve quem brincasse com a situação: «Ninguém deveria ser obrigado a sentar-se e assistir a um jogo do United».