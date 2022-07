Incrível.



Não há outra forma de descrever a estreia de Antonio Gomis pela equipa principal do Atlético de Madrid.



O guarda-redes da equipa B do conjunto «rojiblanco» foi lançado por Diego Simeone aos 76 minutos do jogo de preparação para o Numancia... como jogador de campo! O motivo? A lesão de Mario Hermoso e a falta de opções no banco.



O jovem de 19 anos fez dupla de ataque com Matheus Cunha e mostrou alguns pormenores de qualidade, conforme pode ver no vídeo que se segue: