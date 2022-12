O avançado sueco John Guidetti passou três anos da adolescência no Quénia e tornou viral uma foto em que surgia acompanhado dos colegas de equipa.

E uma criança sueca no meio de mais de 20 crianças quenianas, dá nas vistas devido à diferente tonalidade da pele, razão pela qual a foto correu o mundo quando o atual jogador do AIK a partilhou.

Agora, aproveitando uma visita ao Quénia, o jogador que depois passou por clubes como Manchester City, Celtic, Alavés, entre outros, recriou a fotografia, reforçando o orgulho nessa fase da sua vida.

«O vigésimo aniversário com as pessoas que tiveram um papel importante na formação da pessoa que sou hoje. Agradecido pelo que me deram e por voltar vê-los, 20 anos depois. O futuro é brilhante. Amo-vos», escreveu na sua conta de Instagram.