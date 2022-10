Kalvin Phillips, jogador do Manchester City, vestiu-se a rigor no Halloween e andou a pregar sustos aos companheiros de equipa.

O médio inglês pôs uma máscara e, com a ajuda de uma funcionária do centro de treinos da equipa, resolveu infernizar a vida aos elementos do plantel.

Alguns apanharam valentes sustos (como Rodri e Nathan Aké), mas não resultou com a maioria. Bernardo Silva parece ter sido surpreendido, mas apenas ligeiramente. Já João Cancelo pareceu imperturbável.