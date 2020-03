Erling Haaland, goleador do Borussia Dortmund e um dos avançados em maior evidência no futebol mundial, arriscou algumas palavras na língua de Camões.

O jogador norueguês deu uma entrevista ao canal brasileiro Esporte Interativo e aceitou entrar num desafio proposto pelo jornalista, que fez referência às cartolinas mostradas habitualmente no Maracanã quando Gabigol, jogador do Flamengo de Jorge Jesus, marca golos.

«Hoje tem 'gol' do Gabigol», referiu o repórter, que desafiou de seguida Haaland, conhecedor do clube onde joga o brasileiro, a ler uma cartolina onde estava escrito «hoje tem gol do Haaland».

«Não devia ser Haalandinho? Se eu fosse brasileiro, seria Haalandinho, não?», começou por dizer a brincar.

Depois, Haaland segurou numa cartolina e leu, com a sugestão dada, o que lá estava escrito: «Hoje tem 'gol' do Haalandinho», disse num português (com sotaque brasileiro) quase imaculado.

Veja o momento divertido: