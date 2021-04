Com o triunfo em casa do Lincoln, o Hull City confirmou o regresso ao Championship. Após as celebrações, os «Tiggers» anunciaram a subida com humor, deixando críticas implícitas aos clubes fundadores da Superliga.



«O Hull City confirmou que deu início aos procedimentos formais para abandonar a League One e juntar-se a 23 clubes numa nova competição, o Championship», escreveu, nas redes sociais, em alusão ao comunicado dos cinco clubes ingleses que decidiram sair a nova competição.



A publicação rapidamente se tornou viral e foi partilhada por milhares de internautas.