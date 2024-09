O jogo entre o Atlanta e o Dorados, da oitava jornada da segunda liga mexicana, ficou marcada por uma lesão arrepiante sofrida por um jogador da casa, Christian Bermúdez, ainda na primeira parte.

A lesão foi causada por uma entrada violentíssima de Luis Ruiz em cima do intervalo, e que originou uma grande confusão no relvado: na sequência, mais três jogadores foram expulsos.

Bermúdez, esse, ficou em evidente mau estado e foi logo transportado para o hospital, onde viu confirmado o pior cenário.

«Após os exames feitos pela equipa médica, o diagnóstico é de fratura da tíbia e do perónio da perna direita. O Christian será submetido a uma intervenção cirúrgica», lê-se no comunicado do Atlanta, equipa que acabou por vencer por 4-0.