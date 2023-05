O Heidenheim garantiu, este domingo, uma subida inédita à Bundesliga e o título de campeão na II Liga alemã, num final épico e com contornos dramáticos, sobretudo para o Hamburgo, cujos adeptos fizeram (precipitadamente) os festejos da promoção com invasão de campo em Sandhausen, sem saber que o Heidenheim dava a volta ao resultado frente ao Jahn Regensburg ao mesmo tempo.

À entrada para a 34.ª jornada e já com o Darmstadt promovido, mas ainda sem campeão decidido, a última vaga de promoção direta decidia-se entre Heidenheim e Hamburgo e o Hamburgo precisava de vencer e esperar que o adversário não vencesse.

Os comandados de Tim Walter fizeram a sua parte na visita ao Sandhausen, ao vencerem por 1-0 com um golo de Jean-Luc Dompé aos três minutos. Após o apito final, centenas de adeptos do Hamburgo invadiram o relvado para festejar a subida, numa altura em que o Heidenheim entrava em tempo de compensação a perder por 2-1 contra o Jahn Regensburg.

O problema para o Hamburgo foi que nada estava decidido e o Heidenheim conseguiu virar o resultado em Regensburg com dois golos na compensação, por Jan-Niklas Beste de penálti (90+3m) e por Tim Kleindienst (90+9m) para, não só subir, como para festejar o título de campeão.

A desilusão dos adeptos do Hamburgo:

Rapidamente, ao aperceberem-se do resultado do rival, os adeptos do Hamburgo foram da euforia à desilusão e vão ter ainda de enfrentar o play-off de subida com o 16.º e antepenúltimo da Bundesliga, que foi o Estugarda do português Tiago Tomás.

O Heidenheim, clube do estado de Baden-Württemberg, sudoeste alemão, é campeão com 67 pontos, os mesmos do Darmstadt, mas com melhor diferença de golos (31 positivos para 17). O Hamburgo encerra a liga com 66 pontos.

Curiosamente, os adversários de Heidenheim e Hamburgo são os despromovidos ao terceiro escalão alemão.

O lance do 3-2 que soltou a festa do Heidenheim: