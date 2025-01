Os mais nostálgicos recordarão Florent Malouda pelos anos de sucesso passados em Lyon e em Londres, ao serviço do Chelsea, que ajudou a elevar aos píncaros do futebol europeu, em 2012, ano em que venceu a primeira Champions do seu historial.

Os últimos anos da carreira do internacional francês já deixavam antever uma certa atração pela aventura por parte de Malouda, que passou pelo futebol egípcio e indiano antes de se despedir no Luxemburgo, pelo Differdange.

A coragem e o vigor do seu espírito, livre e audaz, ficaram comprovados com a adesão, aos 44 anos, à Legião Estrangeira do exército francês, num regimento que permite a civis voluntariarem-se para participarem em missões daquela instituição militar.

Foi o próprio Malouda a confirmar a nova etapa na sua vida, nas redes sociais, onde publicou várias imagens do seu original quotidiano.

Com o terceiro Regimento de Infantaria Estrangeiro do exército francês, viajou até à Amazónia onde completou o curso de iniciação. «Agradeço por este momento de coesão e por estes valores de espírito de equipa diante das adversidades. Esses são valores essenciais no desporto de alto nível», partilhou Malouda, nas redes sociais.