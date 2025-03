Um árbitro no Peru deu um verdadeiro golpe de karaté a um membro de uma equipa técnica que invadiu o campo para o agredir com uma garrafa de plástico.

O momento insólito aconteceu no jogo entre Sport Huaquilla e Magdalena CEDEC, para a Taça do Peru, quando aos 82 minutos, o árbitro Luis Alegre foi surpreendido por uma invasão de campo por parte de um membro de uma das equipas técnicas, com o objetivo de o agredir.

Experiente ou não em artes marciais, o árbitro reagiu com um valente pontapé para se defender, acertando em cheio na cara do invasor.

De seguida, instalou-se o caos entre jogadores, equipas técnicas e árbitros tendo sido o jogo suspenso e houve ainda a necessidade da intervenção das forças policiais.

Ora veja: