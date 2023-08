Este golo no campeonato ucraniano devia constar nos manuais de futebol. No futebol moderno é determinante a fase de construção de jogo, a forma como as equipas saem a jogar e a defesa do Vorskla Poltava deu um exemplo claro do que não se deve fazer.

Um lance caricato em que um defesa do Vorskla passa a bola ao guarda-redes que, de imediato, é pressionado por dois jogadores do Veres Rivne. Seguem-se uma série de ressaltos e um choque entre o guarda-redes e o defesa que, na tentativa de recuperar a bola, acabam por a entregar ao adversário que atira a contar.

Uma série de erros que só não tiveram um custo mais elevado porque o Vorskla já vencia por 2-0 e acabou por vencer por 2-1.

Ora veja: