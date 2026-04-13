INCRÍVEL: falha penálti, leva em cheio com a bola na cara... e marca
Golo do Olimpia frente ao Rubio Ñu entra nos mais insólitos do ano
O Olimpia foi até ao terreno do Rubio Ñu vencer por 2-0 na última noite e o jogo do campeonato paraguaio ficou marcado por um golo que entra diretamente para os mais insólitos do ano.
Sebastián Ferreira apontou os dois golos da partida, mas o segundo até foi sem querer. Aos 54 minutos, o Olimpia beneficiou de um penálti por uma mão na bola e o avançado encarregou-se de bater. Contudo, o guarda-redes adversário defendeu e negou-lhe o golo. Ainda assim, a bola ficou solta na área e, na tentativa de aliviar, Fernando Martínez, médio do Rubio Ñu, encheu o pé e... acertou em cheio na cara de Sebastián Ferreira. Ora, por mera infelicidade, a bola desviou imediatamente para a baliza.
Nem os colegas de Sebastián Ferreira conseguiram controlar os sorrisos, isto apesar de o avançado ter ficado visivelmente abalado com o impacto da bola. Já Fernando Martínez ficou completamente desolado.
