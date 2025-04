O Tigres recebeu e venceu o Monterrey por 2-1 na madrugada deste domingo, num jogo cheio de histórias, na 15.ª jornada do Clausura mexicano.

Depois do 0-0 ao intervalo, o antigo jogador do Sporting de Braga, Diego Lainez, já amarelado, fez falta para penálti e foi expulso aos 47 minutos de jogo, deixando o Tigres a jogar com dez.

Mas o mais incrível veio pouco depois. O guarda-redes internacional argentino Nahuel Guzmán, de 39 anos, tentou distrair o também experiente espanhol Sergio Ramos, de 39 anos, ameaçando defender o penálti… de costas. Quando o defesa se encaminhou para a bola, Nahuel virou-se, mas não conseguiu evitar a vantagem do Monterrey, aos 51 minutos. Sergio Ramos acabou a festejar ao estilo de Cristiano Ronaldo

No entanto, tudo começou a complicar-se para o Monterrey quando, aos 73 minutos, Germán Berterame foi expulso. O argentino viu inicialmente o cartão amarelo, mas logo a seguir viu o vermelho, alegadamente por palavras.

Pouco depois, num lance com Rômulo, o ex-FC Porto Óliver Torres, que tinha entrado à hora de jogo, foi expulso ao minuto 79, deixando o Monterrey com nove jogadores.

E o Tigres acabaria por dar a volta ao marcador, com Sebastián Córdova a fazer o 1-1 ao minuto 90 e, aos 90+5m, Nicolás Ibáñez a fazer o golo da reviravolta.