Para grandes males, grandes remédios. Depois de se terem queixado por diversas vezes do piso escorregadio do pavilhão do Desportivo Natal, as jogadoras do Renasce Sorocaba decidiram jogar descalças, nada que as impedisse de vencer a partida, a contar para a Superliga B feminina brasileira de voleibol, pelos parciais de 25-21, 25-22 e 25-21.

As atletas do Renasce Sorocaba decidiram descalçar-se durante o segundo set, uma ideia que partiu da jogadora Isa Paquiardi, que a comentou no final do encontro: «O nosso técnico foi ousado. Nem sabíamos que podíamos jogar descalças. Eu fui a primeira a tomar a decisão, depois todas tiraram. Superámos um jogo muito difícil».

Veja o momento (a partir dos 1h01m):