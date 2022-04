Há lesões estranhas no futebol, mas esta ultrapassa todas as piores expetativas. Mark Shelton, médio do Hartlepool, do quarto escalão do futebol inglês, foi parar ao hospital por causa de um inofensivo cotonete.

O jogador inglês de 25 anos ficou fora dos convocados para o embate com o Scunthorpe United, marcado para este sábado, e foi o treinador que explicou a sua ausência.

«O Mark tinha um cotonete no ouvido que penetrou demais. Ele foi para o hospital, parece que a pinça foi longe demais e ele está tonto, não se consegue levantar», explicou Graeme Lee, sem se rir, à rádio da BBC.