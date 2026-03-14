O início do duelo entre o Chelsea e o Newcastle, em Stamford Bridge, ficou marcado por um estranho posicionamento da equipa da casa que rodeou o árbitro Paul Tierney sob o círculo central.

Os jogadores de Liam Rosenior criaram o hábito de, antes de cada jogo, juntarem-se sob o círculo central e abraçarem-se sobre a bola de jogo. Desta vez, estava lá o árbitro, Paul Tierney neste caso, mas os jogadores não se coibiram e mantiveram a tradição.

Com o árbitro junto à bola, os jogadores fizeram à mesma o abraço coletivo, deixando Paul Tierney algo embaraçado no meio, mas sem interromper o ritual que se cumpriu na integra.

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