Incrível
Há 37 min
INCRÍVEL: jogadores do Chelsea rodeiam árbitro antes do início do jogo
Ritual da equipa de Stamford Bridge deixou Paul Tierney «apertado»
Ritual da equipa de Stamford Bridge deixou Paul Tierney «apertado»
O início do duelo entre o Chelsea e o Newcastle, em Stamford Bridge, ficou marcado por um estranho posicionamento da equipa da casa que rodeou o árbitro Paul Tierney sob o círculo central.
Os jogadores de Liam Rosenior criaram o hábito de, antes de cada jogo, juntarem-se sob o círculo central e abraçarem-se sobre a bola de jogo. Desta vez, estava lá o árbitro, Paul Tierney neste caso, mas os jogadores não se coibiram e mantiveram a tradição.
Com o árbitro junto à bola, os jogadores fizeram à mesma o abraço coletivo, deixando Paul Tierney algo embaraçado no meio, mas sem interromper o ritual que se cumpriu na integra.
Ora veja:
Alguém explica o que está ali o árbitro a fazer? 😂#DAZNPremier pic.twitter.com/hy3J6UHrpn— DAZN Portugal (@DAZNPortugal) March 14, 2026
Continuar a ler
VÍDEO MAIS VISTO
NOTÍCIAS MAIS LIDAS