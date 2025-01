O mercado abriu no início de janeiro e multiplicam-se as notícias de transferências de jogadores, desde rumores, a possibilidades, passando por negociações complexas e transferências mesmo oficiais, mas no Brasil aconteceu um caso surpreendente de um taxista que ligou para uma rádio para dar, em primeira mão, uma transferência de um jogador que tinha acabado de ir buscar ao Aeroporto.

Neste caso, falamos de Luiz Miguel, avançado de 22 anos, que jogava no Alverca, mas que chegou a acordo com o Guarani do Brasil. Ao chegar ao aeroporto, o jogador apanhou um táxi e, quando se apercebeu, estava em direto na Rádio Bandeirantes.

«Oi pessoal, aqui é o Mineiro. Eu sou taxista no aeroporto. Eu queria saber das contratações do Guarani, mas agora estou levando um para estrear no Paulista: Luiz Miguel. Está vindo diretamente de Portugal e estou levando para o clube», contou o taxista numa mensagem áudio enviada para a Bandeirantes.

O mesmo Mineiro voltou a ligar para a mesma rádio para completar a informação. «Qual era o seu clube em Portugal? Alverca?», perguntou ainda o taxista ao cliente que transportava, deixando o jogador pouco confortável com a situação.

Ora veja, ou melhor, ora oiça: