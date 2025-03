O guarda-redes Jan de Boer recebeu quatro caixas de ovos como prémio de melhor em campo, na Noruega. Enquanto que em Portugal o preço dos ovos continua a subir, na Escandinávia parece não haver qualquer problema.

Tudo aconteceu no jogo entre Bryne e Bodo/Glimt, onde as defesas do guarda-redes evitaram que a derrota do Bryne por 1-0 fosse mais pesada.

O Bryne está em 12.º lugar com zero pontos, enquanto o Bodo/Glimt em oitavo, com três.

De recordar que a Liga da Noruega decorre entre os meses de março e novembro.